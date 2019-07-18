2019-07-18T17:23:08+03:00
Политика

В Донбассе тыловики ВСУ отравили просроченными продуктами 150 солдат

Они "обменяли" свежие консервы на аналогичные, но с истекшим сроком годности
Екатерина Сорока
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24-я бригада находится в районе Курахово. Фото: inright.ru24-я бригада находится в районе Курахово. Фото: inright.ru
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Больше 150 боевиков из 24-й бригады ВСУ отравились просроченными консервами. Оказалось, что тыловики продали местным предпринимателям свежие продукты и заменили их аналогичными, но с истекшим сроком годности. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Причиной проверок стал факт одновременного отравления более 150 боевиков бригады продуктами питания, якобы поставленных с объединенных продуктовых складов ООС, — говорится в сообщении начальника пресс-службы.

Слухи об этом инциденте дошли до военной прокуратуры. Сейчас ее сотрудники проводят расследование по данному случаю. А пострадавшие военнослужащие находятся под присмотром медиков из комплексной комиссии штаба ООС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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