В Донбассе тыловики ВСУ отравили просроченными продуктами 150 солдат
Больше 150 боевиков из 24-й бригады ВСУ отравились просроченными консервами. Оказалось, что тыловики продали местным предпринимателям свежие продукты и заменили их аналогичными, но с истекшим сроком годности. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
— Причиной проверок стал факт одновременного отравления более 150 боевиков бригады продуктами питания, якобы поставленных с объединенных продуктовых складов ООС, — говорится в сообщении начальника пресс-службы.
Слухи об этом инциденте дошли до военной прокуратуры. Сейчас ее сотрудники проводят расследование по данному случаю. А пострадавшие военнослужащие находятся под присмотром медиков из комплексной комиссии штаба ООС.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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