В ЛНР стало больше категорий получателей помощи на погребение

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-18T16:46:06+03:00

На кладбищах ЛНР немало могил павших в боях защитников Республики. Фото: znaj.ua

Совет министров принял постановление об этом

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В Министерстве труда и социальной политики ЛНР прокомментировали принятые Советом министров изменения в Порядок выплаты единоразовой денежной помощи на погребение отдельных категорий граждан, которые проживали на территории Луганской Народной Республики.

- Согласно принятому постановлению, действующий порядок был дополнен двумя категориями граждан, на погребение которых назначается и выплачивается единоразовая помощь, – сообщили в ведомстве.

Право на получение единоразовой денежной помощи на погребение теперь имеют:

- жители, которые произвели захоронение погибшего (умершего) в период отражения вооруженной агрессии Украины против Луганской Народной Республики, из числа военнослужащих ЛНР;

- жители, которые произвели захоронение ребенка в возрасте до трех лет.

Для оформления денежной выплаты на погребение гражданам, осуществившим захоронение, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства с полным пакетом документов, с которым можно ознакомиться на официальных сайтах Министерства труда и социальной политики и Совета министров ЛНР.

Напомним, что с 1 июля размер единоразовой денежной помощи на погребение в ЛНР увеличился с 5 тысяч до 5 тысяч 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU