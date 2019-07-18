2019-07-18T16:49:11+03:00
Политика

Из-за парты сразу в бой: боевики ВСУ учат одесских курсантов стрелять по мирным жителям Донбасса

Умение стрелять из артиллерийских орудий и минометов прописано в новой программе обучения курсантов
Екатерина Сорока
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В 24-й бригаде сейчас работает комплексная комиссия. Фото: infoport.liveВ 24-й бригаде сейчас работает комплексная комиссия. Фото: infoport.live
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15 июля в зону, так называемой «ООС», прибыла группа одесских курсантов для прохождения двухнедельной стажировки. Они проходят подготовку по новой программе, где им понадобятся навыки обращения с артиллерийскими орудиями и минометами. Тренироваться стрелять из этого вооружения они будут по населенным пунктам Республики. Об этом сегодня рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Нашей разведкой установлено прибытие в зону «ООС» для прохождения войсковой стажировки курсантов Одесской Военной академии. В настоящее время стажеров распределили по штабам 36-й, 35-й, 24-й, 53-й и 30-й бригад, — рассказал начальник пресс-службы.

Курсанты будут проходить стажировку в боевых бригадах, задача которых - это обстрел населенных пунктов Республики. После обучения, юные боевики будут отправлены в артиллерийские подразделения для прохождения военной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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