После победы Зеленского: в Донбассе в два раза выросло количество жертв войны

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-18T15:46:18+03:00

В ООН фактически признали, что с приходом к власти Зеленского в Донбассе увеличилось количество жертв. Фото: facebook.com/UNHumanRightsUkraine

Изменить размер текста: A A

- В июне число гражданских жертв, связанных с вооруженным конфликтом в Донбассе, увеличилось на 223% по сравнению с маем, - сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook. - Это также самое большое число гражданских жертв за один месяц с июня прошлого года, когда мы задокументировали 38 ранений гражданских лиц.

В отчете Миссии ООН говорится о 32 жертвах: двое мужчин убиты, 30 человек ранены (15 мужчин, 12 женщин, 2 девочки, 1 мальчик). По информации Миссии, две смерти и 5 ранений стали результатом инцидентов, связанных с минами и неосторожным обращением со взрывоопасными предметами войны.

От огня минометов и стрелкового оружия пострадали 25 гражданских лиц:

- 7 – на территории ДНР;

- 2 - на территории ЛНР;

- 6 – на территории, которая контролируется правительством Украины.

Также по данным ООН, за первое полугодие в результате боевых действий в Донбассе погибли 13 мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU