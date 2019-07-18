2019-07-18T15:46:18+03:00
Политика

После победы Зеленского: в Донбассе в два раза выросло количество жертв войны

В Мониторинговой миссии ООН назвали число жителей, пострадавших в июне от боевых действий
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ООН фактически признали, что с приходом к власти Зеленского в Донбассе увеличилось количество жертв. Фото: facebook.com/UNHumanRightsUkraineВ ООН фактически признали, что с приходом к власти Зеленского в Донбассе увеличилось количество жертв. Фото: facebook.com/UNHumanRightsUkraine
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- В июне число гражданских жертв, связанных с вооруженным конфликтом в Донбассе, увеличилось на 223% по сравнению с маем, - сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook. - Это также самое большое число гражданских жертв за один месяц с июня прошлого года, когда мы задокументировали 38 ранений гражданских лиц.

В отчете Миссии ООН говорится о 32 жертвах: двое мужчин убиты, 30 человек ранены (15 мужчин, 12 женщин, 2 девочки, 1 мальчик). По информации Миссии, две смерти и 5 ранений стали результатом инцидентов, связанных с минами и неосторожным обращением со взрывоопасными предметами войны.

От огня минометов и стрелкового оружия пострадали 25 гражданских лиц:

- 7 – на территории ДНР;

- 2 - на территории ЛНР;

- 6 – на территории, которая контролируется правительством Украины.

Также по данным ООН, за первое полугодие в результате боевых действий в Донбассе погибли 13 мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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