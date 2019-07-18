Сотрудник СБУ обнародовал видео, как его коллеги подкидывают гранату в машину жителя ЛНР
Сотрудники министерства государственной безопасности ЛНР с помощью своего источника в Службе безопасности Украины достали видеозапись того, как боевики «незалежной» покидывают боеприпасы жителю Республики, а потом избивают его ногами. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
На опубликованном видео можно увидеть, как СБУшники насильно вытаскивают мужчину из машины и бросают его на землю. Несколько сотрудников занимаются «задержанием правонарушителя»: один заламывает руки, другой – бьет ногой ниже пояса, а третий – в это время подбрасывает гранату в машину.
— Нападение произошло в 2016 году на блокпосту Северодонецк – Рубежное. Сотрудники СБУ насильно вытащили мужчину из автомобиля и жестоко избили. Под переднее сиденье транспортного средства ему подкинули гранату с целью сфабриковать уголовное дело за участие в незаконных вооруженных формированиях, — говорится в сообщении.
Спустя три года после инцидента МГБ ЛНР смогло найти данные о потерпевшем. Им оказался житель ЛНР, который ранее проходил службу в министерстве внутренних дел Украины.
Сотрудники СБУ подкидывают гранату в машину жителя ЛНР.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU
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