ДонНУ получил российскую аккредитацию
Донецкий национальный университет прошел российскую государственную аккредитацию. Об этом сообщили в пресс-служба министерстве образования и науки ДНР.
- Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О государственной аккредитации образовательной деятельности Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» вуз признан прошедшим аккредитацию, - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что получение аккредитации в Рособрнадзоре дает возможность выдавать выпускникам ДонНУ наряду с дипломами Донецкой Народной Республики дипломы государственного образца Российской Федерации.
- Это дает возможность укреплять международное сотрудничество, способствовать дальнейшей интеграции в образовательное и научное пространство РФ, - подчеркнули в ведомстве.
Аккредитацию получили пока что шесть специальностей:
- Математика и механика
- Химия
- Науки о Земле
- Биологические науки
- Информатика и вычислительная техника
- Образование и педагогические науки
ИСТОЧНИК KP.RU