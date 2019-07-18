2019-07-18T13:53:13+03:00
Общество

ДонНУ получил российскую аккредитацию

Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования и науки ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vsednr.ruФото: vsednr.ru
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Донецкий национальный университет прошел российскую государственную аккредитацию. Об этом сообщили в пресс-служба министерстве образования и науки ДНР.

- Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О государственной аккредитации образовательной деятельности Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет» вуз признан прошедшим аккредитацию, - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что получение аккредитации в Рособрнадзоре дает возможность выдавать выпускникам ДонНУ наряду с дипломами Донецкой Народной Республики дипломы государственного образца Российской Федерации.

- Это дает возможность укреплять международное сотрудничество, способствовать дальнейшей интеграции в образовательное и научное пространство РФ, - подчеркнули в ведомстве.

Аккредитацию получили пока что шесть специальностей:

- Математика и механика

- Химия

- Науки о Земле

- Биологические науки

- Информатика и вычислительная техника

- Образование и педагогические науки

ИСТОЧНИК KP.RU

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