2019-07-18T12:43:11+03:00
Политика

Кто на самом деле обстрелял поселок Новгородское в Донбассе

Для срыва Минских соглашений Киев готовит информационную провокацию с участием офицеров СЦКК Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Артиллеристы ВСУ обстреливают населенные пункты не только на территории ДНР, но на украинской стороне - с целью создания информационного повода для СМИ. Фото: facebook.com/pressjfo.newsАртиллеристы ВСУ обстреливают населенные пункты не только на территории ДНР, но на украинской стороне - с целью создания информационного повода для СМИ. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Изменить размер текста:

Киевские власти ищут новый повод, чтобы не выполнять Минские соглашения, а также изменить Нормандский формат. Президенту Владимиру Зеленскому жизненно важно перевести мирные переговоры в новый, удобный для них формат. Позиции Киева значительно бы усилились, если бы их интересы на официальном уровне представляли США и Британия. Поэтому – новые провокации, которые носят все более кровавый характер.

- На данный момент представители СЦКК Украины срочно готовят для публикации в СМИ доклад, в котором планируется озвучить следующие «факты», - сообщает ПИКinform.

Первый – обстрел 6 июня позиций 2-го мобильного батальона 53 омбр ОТГ «Восток», расположенных в поселке Новгородское, в результате которого по улице Славянская дом 239, 241 были повреждены два дома и ранен Александр Михайловский.

Второй – обстрел 7 июля позиций 2 мб 53 омбр и позиций полка Нацгвардии «Азов», якобы со стороны Горловки (ДНР), в результате которого в поселке Новгородское по улице Славянская дом 281, был поврежден дом Владимира Меркина.

В данных преступлениях офицеры СЦКК намерены обвинить защитников Донбасса. Спецоперация будет реализована при поддержке 72-го Центра информационных операций, которые поднимут в СМИ истерику по поводу «срыва Минских соглашений сепаратистами».

На самом деле обстрел поселка Новгородское осуществлялся украинской стороной с целью создания информационного повода.

Кстати, во время пожара сотрудники ГСЧС Украины отказались выезжать на место происшествия, доставив воду на безопасное расстояние. Жители поселка сами носили воду под обстрелом, чтобы не дать распространиться огню на другие здания.

Это далеко не первый случай фальсификаций офицерами СЦКК. Всего неделю назад подобное уже было проделано в районе Марьинки, где точно так же украинская сторона обстреляла свои позиции, а после представители СЦКК использовали фото самообстрелов для вброса очередной дезинформации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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