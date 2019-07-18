Делегация ДНР по конному спорту выступит на международном фестивале «Иваново поле» в России
Делегация Донецкой Народной Республики по конному спорту выступит на Международном конном фестивале «Иваново поле» в Московской области. Мероприятие пройдет с 19 по 21 июля в городе Ногинск Российской Федерации, сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма.
- Международный конный фестиваль «Иваново Поле» - это эксклюзивные шоу, соревнования в конных дисциплинах, интерактивная программа и незабываемые впечатления для всей семьи, - сообщили в Минспорта. – Нашу Республику на этих соревнованиях представят три спортсмена.
В программе фестиваля - соревнования по конкуру, вольтижировка, показательные выступления, мастер-классы, катание на лошадях, соревнования по езде на пони с качалками и многое другое.
В этом году на мероприятие приглашены звезды Российской эстрады, среди них - Александр Розенбаум, Полина Гагарина и Денис Майданов. Поездка делегации ДНР на фестиваль организована при содействии Русского Центра.
ИСТОЧНИК KP.RU