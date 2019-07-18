Делегация ДНР по конному спорту выступит на международном фестивале «Иваново поле» в России

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-18T11:33:05+03:00

Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма

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Делегация Донецкой Народной Республики по конному спорту выступит на Международном конном фестивале «Иваново поле» в Московской области. Мероприятие пройдет с 19 по 21 июля в городе Ногинск Российской Федерации, сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма.

- Международный конный фестиваль «Иваново Поле» - это эксклюзивные шоу, соревнования в конных дисциплинах, интерактивная программа и незабываемые впечатления для всей семьи, - сообщили в Минспорта. – Нашу Республику на этих соревнованиях представят три спортсмена.

В программе фестиваля - соревнования по конкуру, вольтижировка, показательные выступления, мастер-классы, катание на лошадях, соревнования по езде на пони с качалками и многое другое.

В этом году на мероприятие приглашены звезды Российской эстрады, среди них - Александр Розенбаум, Полина Гагарина и Денис Майданов. Поездка делегации ДНР на фестиваль организована при содействии Русского Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU