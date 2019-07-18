2019-07-18T11:33:05+03:00
Спорт

Делегация ДНР по конному спорту выступит на международном фестивале «Иваново поле» в России

Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
На фестивале «Иваново поле» выступят трое спортсменов из ДНР. Фото: ВКонтактеНа фестивале «Иваново поле» выступят трое спортсменов из ДНР. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Делегация Донецкой Народной Республики по конному спорту выступит на Международном конном фестивале «Иваново поле» в Московской области. Мероприятие пройдет с 19 по 21 июля в городе Ногинск Российской Федерации, сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма.

- Международный конный фестиваль «Иваново Поле» - это эксклюзивные шоу, соревнования в конных дисциплинах, интерактивная программа и незабываемые впечатления для всей семьи, - сообщили в Минспорта. – Нашу Республику на этих соревнованиях представят три спортсмена.

В программе фестиваля - соревнования по конкуру, вольтижировка, показательные выступления, мастер-классы, катание на лошадях, соревнования по езде на пони с качалками и многое другое.

В этом году на мероприятие приглашены звезды Российской эстрады, среди них - Александр Розенбаум, Полина Гагарина и Денис Майданов. Поездка делегации ДНР на фестиваль организована при содействии Русского Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донецке закончили выкачивать воду из бизнес-центра «Северный»
Выборы в Верховную раду Украины: 21 июля КПВВ в Донбассе будут работать в усиленном режиме
Президент Зе согласился приступить к обмену «всех на всех», но с одной оговоркой
В память о погибших пассажирах Боинга-777 активисты ЛНР выложили из лампадок самолет на руинах луганского аэропорта
Представитель Украины пообещала в Минске сообщить информацию о похищенном в ДНР ополченце Цемахе
На утро после Минских переговоров ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам ДНР
До заключения перемирия осталось четыре дня: ВСУ за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня
По примеру Донецка: в Луганске тоже будет электронная очередь для получения гражданства РФ
Погода на день в Луганске: 18 июля будет до 28 градуса тепла, утром местами туман
Погода на день в Донецке: 18 июля будет жарко - до 28 градусов и без осадков
Республики Донбасса договорились с Украиной о перемирии
ДНР и ЛНР призвали Украину срочно провести обмен пленными
Представителя ОБСЕ Тони Фриша допустят к удерживаемым в украинских застенках сторонникам республик Донбасса
За две недели ВСУ выпустили по ДНР больше 50 тонн боеприпасов
ЛНР и Украина совместно будут восстанавливать мост в Станице Луганской
Сотрудники СБУ фотографируют на КПП жителей Донбасса и их документы для шантажа и вербовки
Растет количество обращений в больницы ЛНР от жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса
Срочно! Паспорта РФ в упрощенном порядке смогут получить не только жители ДНР и ЛНР, а всего Донбасса
В ДНР возбудили уголовные дела в отношении трех командиров ВСУ