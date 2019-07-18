Выборы в Верховную раду Украины: 21 июля КПВВ в Донбассе будут работать в усиленном режиме

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-18T11:42:17+03:00

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- Нами запланировано усиление службы дополнительными пограничными нарядами, как для проверки паспортных документов, так и для осмотра транспортных средств, – сообщил помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олег Лычковский. - К действиям в кризисных ситуациях готовы мобильные подразделения и кинологические группы со специальными служебными собаками для исключения перемещения через линию разграничения оружия, взрывчатки, средств террора и для недопуска на территорию Украины лиц, которые могут принимать участие в мероприятиях по дестабилизации во время выборов.

Лычковский также добавил, что активная фаза усиленного режима на КПВВ уже началась. Впрочем, представитель погранслужбы незалежной напрасно переживает по поводу наплыва посетителей 21 июля. Как показали выборы президента, в дни голосования на пунктах пропуска в Донбассе необычно пустынно.

ИСТОЧНИК KP.RU