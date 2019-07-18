2019-07-18T10:48:20+03:00
Общество

В память о погибших пассажирах Боинга-777 активисты ЛНР выложили из лампадок самолет на руинах луганского аэропорта

Малайзийский авиалайнер был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года
Екатерина Сорока
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Украина перекладывает вину за случившееся на Россию и Республики Донбасса. Фото: lug-info.com:81Украина перекладывает вину за случившееся на Россию и Республики Донбасса. Фото: lug-info.com:81
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Активисты ЛНР провели акцию «Свеча памяти» в память о погибших пассажирах малайзийского авиалайнера «Боинг-777». На руинах взлётной полосы луганского аэропорта они выложили лампадками очертания летящего самолета.

— Спустя пять лет мы помним эту дату, мы доказываем, что здесь в Донбассе живут мирные и добрые люди, которым небезразличны жизни и судьбы всех таких же мирных жителей, которыми были пассажиры малайзийского «Боинга», — отметила координатор проекта «Волонтер» Антонина Машкова.

Для того, чтобы воссоздать фигуру самолета, активисты использовали 298 красных лампадок. Это число было выбрано не случайно. Именно столько человек находилось на борту "Боинга" 17 июля. Столько же белых шаров было выпущено в небо в конце митинга.

Напомним, что пять лет назад над Донбассом был сбит малайзийский авиалайнер «Боинг-777», совершающий рейс по маршруту «Амстердам – Куала-Лумпур». Все пассажиры самолета погибли.

Расследование обстоятельств трагедии продолжается. По одной из версий Совета по безопасности Нидерландов крушение произошло из-за ракеты, которую спустили с борта самолета ВСУ. Но Украина свою причастность к произошедшему отрицает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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