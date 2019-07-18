Представитель Украины пообещала в Минске сообщить информацию о похищенном в ДНР ополченце Цемахе

СЕГОДНЯ 09:29 2019-07-18T09:29:55+03:00

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- На встрече в среду в подгруппе по гуманитарным вопросам в Минске мною был поднят вопрос касательно насильственного задержания Владимира Цемаха и его незаконного удержания на территории Украины, - сказала уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в гумподгруппе Дарья Морозова. - Уполномоченный представитель украинской стороны Валерия Лутковская заявила об отсутствии у нее официальной информации на текущий момент. Однако заверила, что такая информация будет ею предоставлена.

Омбудсмен ДНР также обратилась к координатору гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фришу с просьбой уделить особое внимание этому случаю и посетить Владимира Цемаха в рамках ближайшего визита в Киев.

Напомним, что 28 июня украинские спецслужбы похитили в Снежном бывшего командира подразделения ПВО ополчения Владимира Цемаха. Его тайно вывезли в Киев. Украинские власти собираются сфальсифицировать показания Цемаха, чтобы в очередной раз обвинить ДНР и Россию в причастности к крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе в июле 2014 года. Хотя на самом деле Владимир Цемах в это время стоял на блокпостах, и лишь осенью возглавил подразделение ПВО, вооруженное зенитными пушками.

Власти ДНР включили Цемаха в списки для обмена пленными. Об обмене тоже в Минске были достигнуты определенные договоренности.

ИСТОЧНИК KP.RU