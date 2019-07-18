На утро после Минских переговоров ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам ДНР
На следующее утро после проведения Минских переговоров ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам Республики. Под обстрелом оказались Старомихайловка и Доломитное. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
— После трех часов ночи зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. С половины седьмого утра вооруженные силы Украины обстреливают Старомихайловку и Доломитное. Обстрелы ведутся с позиций ВСУ в Красногоровке и Новолуганском. Около получаса населенные пункты ДНР подвергались обстрелам. Противник использовал пушки БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие, — говорится в сообщении.
Около половины восьмого утра ВСУ опять открыли огонь. Под обстрелом снова оказался населенный пункт Старомихайловка.
Отметим, что обстрелы не прекращались и во время переговоров в Минске. Так, за прошедшие сутки, ВСУ выпустили по прифронтовым территориям ДНР 213 боеприпасов.
— Под огнем украинских боевиков оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак; горловский поселок Доломитное и прилегающее к Докучаевску село Ясное; села Ленинское и Саханка на юге ДНР, а также поселок Еленовка, — рассказывают в СЦКК.
Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»