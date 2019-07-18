На утро после Минских переговоров ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам ДНР

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-18T08:55:44+03:00

За две недели ВСУ выпустили по ДНР больше 50 тонн боеприпасов. Фото: rusvesna.su

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На следующее утро после проведения Минских переговоров ВСУ открыли огонь по двум населенным пунктам Республики. Под обстрелом оказались Старомихайловка и Доломитное. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— После трех часов ночи зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ. С половины седьмого утра вооруженные силы Украины обстреливают Старомихайловку и Доломитное. Обстрелы ведутся с позиций ВСУ в Красногоровке и Новолуганском. Около получаса населенные пункты ДНР подвергались обстрелам. Противник использовал пушки БМП, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие, — говорится в сообщении.

Около половины восьмого утра ВСУ опять открыли огонь. Под обстрелом снова оказался населенный пункт Старомихайловка.

Отметим, что обстрелы не прекращались и во время переговоров в Минске. Так, за прошедшие сутки, ВСУ выпустили по прифронтовым территориям ДНР 213 боеприпасов.

— Под огнем украинских боевиков оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак; горловский поселок Доломитное и прилегающее к Докучаевску село Ясное; села Ленинское и Саханка на юге ДНР, а также поселок Еленовка, — рассказывают в СЦКК.

Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU