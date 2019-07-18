По примеру Донецка: в Луганске тоже будет электронная очередь для получения гражданства РФ

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-18T07:16:42+03:00

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- Уже назрел вопрос о том, чтобы подключиться нашим специалистам для того, чтобы у нас была электронная очередь здесь, как в Донецкой Народной Республике. В данный момент идут переговоры, мы получили технические задания от коллег из МВД, – на брифинге сообщил первый заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Юрий Першиков. - Мы рассматриваем возможность в ближайшее время привлечь компанию «Лугаком» к справочным мероприятиям по паспортизации.

Напомним, что с 1 июля в ДНР жители Республики, желающие получить гражданство Российской Федерации, могут в отделениях «Почты Донбасса» записаться в электронную очередь. И уже потом в назначенное время прийти в Миграционную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU