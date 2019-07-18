Погода на день в Луганске: 18 июля будет до 28 градуса тепла, утром местами туман

СЕГОДНЯ 06:10 2019-07-18T06:10:34+03:00

В Луганске будет переменная облачность, осадков не ожидается. Фото: vk.com/lugansk_all_news

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду

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- 18 июля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер северный с переходом днем на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 23-28 градусов тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 12-14 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 24-26 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 12-14 градусов ночью до 25-27 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 18 июля – 04.00, время захода – 20.55. Продолжительность светового дня составит 16 часов 55 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU