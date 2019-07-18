Погода на день в Донецке: 18 июля будет жарко - до 28 градусов и без осадков

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-18T06:07:54+03:00

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В четверг, 18 июля, утро и вечер в Донецке и ДНР будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков. Утром столбики термометров покажут от +14 до +24 градусов. Днем ожидается 27 — 28 градусов. Вечером ожидается +27... +20.

В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 1 до 3 м/с.

Народный прогноз погоды: 18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай. Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака — к дождю. По этому поводу говорили: «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи — будет дождь».

ИСТОЧНИК KP.RU