Погода на день в Донецке: 18 июля будет жарко - до 28 градусов и без осадков
В четверг, 18 июля, утро и вечер в Донецке и ДНР будут ясными, днем ожидается облачность. Без осадков. Утром столбики термометров покажут от +14 до +24 градусов. Днем ожидается 27 — 28 градусов. Вечером ожидается +27... +20.
В течение суток ветер будет дуть в западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 1 до 3 м/с.
Народный прогноз погоды: 18 июля почитается память преподобного Афанасия Афонского. В народе в этот день отмечали месяцев праздник. На Афанасия месяц продолжает играть, что предвещает хороший урожай. Наши предки в этот день следили за облаками: если на небе плывут желтые, словно мед, облака — к дождю. По этому поводу говорили: «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи — будет дождь».
ИСТОЧНИК KP.RU