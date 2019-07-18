2019-07-18T01:30:48+03:00
Политика

Республики Донбасса договорились с Украиной о перемирии

Оно вступает в силу 21 июля
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Dean O'brienФото: Dean O'brien
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Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего сообщил о согласовании с украинской стороной очередного перемирия.

- Удалось согласовать и включить в заявление о бессрочном соблюдении сторонами режима прекращения огня дополнительные меры по его обеспечению, такие, как обнародование сторонами информации об издании приказов о запрете огня и мерах ответственности за его нарушение, запрет диверсионно-разведывательной деятельности и снайперского огня, - сказал Дейнего.

По словам министра, позиция, которую ЛНР и ДНР отстаивали более года, сегодня была реализована в заявлении Контактной группы.

- Надеемся, что согласие украинской стороны на дополнительные меры, этот вынужденный шаг, предпринятый в предвыборной гонке, даст реальные результаты, - отметил Владислав Дейнего.

Начало перемирия назначено на 0 часов 1 минуту 21 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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