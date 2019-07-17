2019-07-17T19:05:18+03:00
Политика

Срочно! Паспорта РФ в упрощенном порядке смогут получить не только жители ДНР и ЛНР, а всего Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал Указ №343
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: twitter.com@schepetnovФото: twitter.com@schepetnov
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С сегодняшнего дня вступил в силу новый Указ президента России Владимира Путина, согласно которому получить паспорта РФ в упрощенном порядке смогут не только жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а и всего Донбасса.

- Внести в Указ президента Российской Федерации от 29 апреля 2019 года №87… из подпункта «в» пункта 1 слова «отдельных районов» исключить, - говорится в тексте Указа.

Кроме это, Владимир Владимирович указал изложить в следующей редакции абзац третий подпункта «б» пункта 4.

Теперь для получения российского гражданства по упрощенной системе для жителей Донбасса нужно предоставить документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой и Луганской области Украины по состоянию на 7 и 27 апреля 2014 года соответственно, с отметкой о регистрации по месту жительства на этих территориях, в том числе выданный органами, фактически действующими на территориях отдельных районов названых областей. Представление такого документа не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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