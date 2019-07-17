2019-07-17T18:19:48+03:00
Политика

В ДНР возбудили уголовные дела в отношении трех командиров ВСУ

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: day.kyiv.uaФото: day.kyiv.ua
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В Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении трех командиров Вооруженных сил Украины за совершение террористического акта – обстрел жилых районов ДНР.

- Правоохранители возбудили три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 229 Уголовное кодекса ДНР в отношении командиров 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Гараза, 24-й отдельной механизированной бригады Валерия Гудзя и 35-й отдельной бригады морской пехоты Николая Паласа, - говорится в сообщении.

Следователи установили, что по приказам украинских командиров было обстреляно несколько населенных пунктов, в результате чего были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

- Подчинённые им военнослужащие в период с 12 по 15 июля обстреляли Никитовский район Горловки, Петровский район Донецка и Докучаевск, в результате чего повреждены шесть домов, две квартиры, остекление 12 квартир, хозяйственная постройка, легковой автомобиль, заборы трёх домостроений, а также бытовка и резервуар для воды на территории Докучаевского нефтеперерабатывающего завода, - рассказали в Генеральной прокуратуре Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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