В ДНР возбудили уголовные дела в отношении трех командиров ВСУ

СЕГОДНЯ 18:19 2019-07-17T18:19:48+03:00

Об этом сообщили в Генпрокуратуре Республики

Изменить размер текста: A A

В Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении трех командиров Вооруженных сил Украины за совершение террористического акта – обстрел жилых районов ДНР.

- Правоохранители возбудили три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 2 статьи 229 Уголовное кодекса ДНР в отношении командиров 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Гараза, 24-й отдельной механизированной бригады Валерия Гудзя и 35-й отдельной бригады морской пехоты Николая Паласа, - говорится в сообщении.

Следователи установили, что по приказам украинских командиров было обстреляно несколько населенных пунктов, в результате чего были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

- Подчинённые им военнослужащие в период с 12 по 15 июля обстреляли Никитовский район Горловки, Петровский район Донецка и Докучаевск, в результате чего повреждены шесть домов, две квартиры, остекление 12 квартир, хозяйственная постройка, легковой автомобиль, заборы трёх домостроений, а также бытовка и резервуар для воды на территории Докучаевского нефтеперерабатывающего завода, - рассказали в Генеральной прокуратуре Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU