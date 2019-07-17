2019-07-17T20:51:45+03:00
Политика

Сотрудники СБУ фотографируют на КПП жителей Донбасса и их документы для шантажа и вербовки

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: slavyansk-police.dn.uaФото: slavyansk-police.dn.ua
Изменить размер текста:

Сотрудники Службы безопасности Украины ведут фото и видео съемку жителей Донбасса пересекающих линию разграничения для последующего шантажа и вербовки. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

– Служба безопасности Украины активизировала вербовку жителей, пересекающих линию соприкосновения через пункты пропуска. В частности, на контрольно-пропускном пункте «Майорск» сотрудниками СБУ осуществляется фото, видеосъёмка гражданских лиц, их документов для последующего шантажа родственников, проживающих на подконтрольной Украине территории, – рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В НМ ДНР отметили, что трое жителей Украины обратились за помощью в связи с попытками оказать на них давление со стороны СБУ и склонить к сотрудничеству родственников, проживающих в Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Растет количество обращений в больницы ЛНР от жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса
Срочно! Паспорта РФ в упрощенном порядке смогут получить не только жители ДНР и ЛНР, а всего Донбасса
В ДНР возбудили уголовные дела в отношении трех командиров ВСУ
ВСУ объявили войну беспилотникам ОБСЕ
В День металлурга в Алчевске выступят звезды российской эстрады
Украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты с Донбасса
В результате обстрела ВСУ повреждено 12 домов в Спартаке
Расплачивался купюрами из банка приколов. В Краснодоне задержан мошенник
МВД ДНР празднует пятый День рождения
ВСУ разместили бронетехнику возле школы в Попасной
В ЛНР запустили сервис «Вопрос психологу»
В Свердловске запустили конкурс «Селфи с шахтером»
ВСУ выпустили по ДНР 213 снарядов
ВСУ обстреляли Еленовку
За полгода в ЛНР родилось почти три тысячи детей
Украина согласует с ЛНР проект моста в Станице Луганской
В ДНР подростки взорвали запал гранаты
В Луганске прошла презентация картин помощника капитана теплохода «Адмирал Нахимов»
Главарь украинских неонацистов отдал приказ обстреливать Доломитное
Где получить профессию, связанную с транспортной отраслью
Реформа медицины в ЛНР: Минздрав перенаправит деньги на профилактику заболеваний и их раннее выявление
ВСУ установили множество радиоэлектронных подавителей на Горловском и Мариупольском направлениях
Полицейские ДНР призывают жителей добровольно сдать оружие и боеприпасы