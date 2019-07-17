Сотрудники СБУ фотографируют на КПП жителей Донбасса и их документы для шантажа и вербовки

СЕГОДНЯ 20:51 2019-07-17T20:51:45+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Службы безопасности Украины ведут фото и видео съемку жителей Донбасса пересекающих линию разграничения для последующего шантажа и вербовки. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

– Служба безопасности Украины активизировала вербовку жителей, пересекающих линию соприкосновения через пункты пропуска. В частности, на контрольно-пропускном пункте «Майорск» сотрудниками СБУ осуществляется фото, видеосъёмка гражданских лиц, их документов для последующего шантажа родственников, проживающих на подконтрольной Украине территории, – рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В НМ ДНР отметили, что трое жителей Украины обратились за помощью в связи с попытками оказать на них давление со стороны СБУ и склонить к сотрудничеству родственников, проживающих в Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU