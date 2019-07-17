ВСУ объявили войну беспилотникам ОБСЕ

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-17T17:13:07+03:00

Украинской армии есть что скрывать

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что Вооруженные силы Украины использут против беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ комплексы радиоэлектронной борьбы, чтобы скрыть места размещения тяжелого вооружения.

- В целях сокрытия размещения тяжелого вооружения командующий «ООС» генерал Александр Сырский отдал указания организовать работу комплексов радиоэлектронной борьбы по подавлению каналов управления БПЛА ОБСЕ, - говорит Осадчий. - Нами отмечена работа маневренных групп РЭБ из состава 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности 54-й и 30-й бригад ВСУ.

Осадчий добавил, что наблюдатели ОБСЕ в официальных отчетах неоднократно заявляли о фактах подавления каналов управления своих БПЛА над подконтрольной ВСУ территорией, в частности, в районах Золотого и села Троицкое.

ИСТОЧНИК KP.RU