В День металлурга в Алчевске выступят звезды российской эстрады
На Советской площади споют Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна»
Фото: archive.dnr-online.ru
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19 июля на Советской площади в честь Дня метталурга выступят звезды российской эстрады. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики
- Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна"»19 июля выступят для жителей и гостей Алчевска, в том числе из временно подконтрольных Украине районов Луганщины, с праздничным концертом, посвященным Дню металлурга, – говорится в сообщении культурного ведомства.
Начало – в 18.00.
- Вход свободный для всех желающих, - отметили в культурном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU