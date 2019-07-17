2019-07-17T17:08:20+03:00
Общество

В День металлурга в Алчевске выступят звезды российской эстрады

На Советской площади споют Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна»
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: archive.dnr-online.ruФото: archive.dnr-online.ru
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19 июля на Советской площади в честь Дня метталурга выступят звезды российской эстрады. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики

- Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна"»19 июля выступят для жителей и гостей Алчевска, в том числе из временно подконтрольных Украине районов Луганщины, с праздничным концертом, посвященным Дню металлурга, – говорится в сообщении культурного ведомства.

Начало – в 18.00.

- Вход свободный для всех желающих, - отметили в культурном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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