Украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты с Донбасса

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-17T17:04:04+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Украинские СМИ готовят лживые сюжеты для дискредитации ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

- Корреспонденты ряда украинских телеканалов прибыли в район Золотого для подготовки ложной информации с целью обвинения руководства Республики в нарушении Минских договоренностей, - сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. - В зону ответственности 54-й бригады в район населенного пункта Золотое прибыли группы журналистов телеканалов ICTV и «Украина» в сопровождении офицеров 72-го центра информационно-психологических операций.

По словам представителя оборонного ведомства, основная задача украинских пропагандистов – подготовить и вбросить ложную информацию для обвинения руководства Республики в нарушениях Минских договоренностей.

- В связи с этим в день заседания Контактной группы в Минске мы не исключаем провокаций со стороны украинских боевиков, – отметил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU