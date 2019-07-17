2019-07-17T16:38:52+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ повреждено 12 домов в Спартаке

Об этом сообщил Эдуард Басурин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: nrt24.ruФото: nrt24.ru
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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в донецком Спартаке в течение суток повреждения получили 12 домостроений.

Обстрелу подверглись поселок Спартак и район Донецкого аэропорта, по которым украинские оккупанты из 56-й бригады под командованием Игоря Иванова выпустили 26 мин калибром 82 миллиметра, - говорит Эдуард Александрович. - В результате обстрелов, по предварительным данным, повреждения получили 12 домостроений поселка по улицам Победы и Дружбы.

Напомним, в Народной милиции ДНР ранее сообщили, что Вооруженные силы Украины 12 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 213 снарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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