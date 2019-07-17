В результате обстрела ВСУ повреждено 12 домов в Спартаке
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины в донецком Спартаке в течение суток повреждения получили 12 домостроений.
Обстрелу подверглись поселок Спартак и район Донецкого аэропорта, по которым украинские оккупанты из 56-й бригады под командованием Игоря Иванова выпустили 26 мин калибром 82 миллиметра, - говорит Эдуард Александрович. - В результате обстрелов, по предварительным данным, повреждения получили 12 домостроений поселка по улицам Победы и Дружбы.
Напомним, в Народной милиции ДНР ранее сообщили, что Вооруженные силы Украины 12 раз за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Республики 213 снарядов.
ИСТОЧНИК KP.RU