Расплачивался купюрами из банка приколов. В Краснодоне задержан мошенник

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-17T15:40:47+03:00

Об этом сообщили в МВД ЛНР

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В министерстве внутренних дел сообщили о задержании мошенника, который расплачивался купюрами из банка приколов.

- К нам обратился гражданин 1959 года рождения и сообщил о том, что в период с 10.07.2019 по 15.07.2019 на рынке города Молодогвардейска неизвестный мужчина расплатился с заявителем за приобретенный товар сувенирными купюрами на общую сумму 1 600 российских рублей, - рассказали в Краснодонском городском отделе полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Краснодонского ГРУВД МВД ЛНР по подозрению в совершении указанного преступления задержан гражданин 1988 года рождения.

- Получены признательные показания, изъяты вещественные доказательства. Проводятся дальнейшие следственные действия, - сообщили в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU