2019-07-17T14:09:28+03:00
Политика

ВСУ разместили бронетехнику возле школы в Попасной

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: daynews.com.uaФото: daynews.com.ua
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Солдаты Вооруженных сил Украины разместили возле жилого дома и школы в Попасной бронетехнику. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По данным нашей разведки подразделения 54-й отдельной механизированной бригады размещают тяжелое вооружение непосредственно в жилых районах города Попасная, - говорит Осадчий. - В данном населенном пункте выявлены две БМП-2, расположенные за жилым домом и на территории школы.

По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, такими действиями Украина нарушает Минские соглашения.

- Несмотря на обещания президента Украины Владимира Зеленского восстановить мир, украинские силовики продолжают обстрелы территории ЛНР и сосредоточение в районе населенного пункта Попасная запрещенного Минскими договоренностями вооружения, - Заявил Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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