ВСУ разместили бронетехнику возле школы в Попасной
Солдаты Вооруженных сил Украины разместили возле жилого дома и школы в Попасной бронетехнику. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- По данным нашей разведки подразделения 54-й отдельной механизированной бригады размещают тяжелое вооружение непосредственно в жилых районах города Попасная, - говорит Осадчий. - В данном населенном пункте выявлены две БМП-2, расположенные за жилым домом и на территории школы.
По словам представителя оборонного ведомства ЛНР, такими действиями Украина нарушает Минские соглашения.
- Несмотря на обещания президента Украины Владимира Зеленского восстановить мир, украинские силовики продолжают обстрелы территории ЛНР и сосредоточение в районе населенного пункта Попасная запрещенного Минскими договоренностями вооружения, - Заявил Яков Осадчий.
ИСТОЧНИК KP.RU