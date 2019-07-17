В ЛНР запустили сервис «Вопрос психологу»
Жители Луганской Народной Республики теперь смогут задать вопрос психологу онлайн. Такой сервис запустил центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
- Одно из направлений, которое развивается сейчас у нас, учитывая тот факт, что мы находимся в условиях незавершенного вооруженного конфликта, является психологическая помощь населению, - говорит временно исполняющий обязанности директора учреждения Демьян Пархомчук. - На базе нашего центра была организована психофизиологическая лаборатория. Проводится экспертиза определенного контингента нашего населения, а также психологическая помощь всем желающим.
Любой желающий житель Республики может зайти на сайт центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЛНР, открыть страничку «Вопрос психологу», задать интересующий вопрос психологу, любого характера.
- В дальнейшем мы планируем развитие ряда других направлений по оказанию психологической помощи населению, - заявил Пархомчук.
ИСТОЧНИК KP.RU