В ЛНР запустили сервис «Вопрос психологу»

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-17T12:40:30+03:00

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Жители Луганской Народной Республики теперь смогут задать вопрос психологу онлайн. Такой сервис запустил центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

- Одно из направлений, которое развивается сейчас у нас, учитывая тот факт, что мы находимся в условиях незавершенного вооруженного конфликта, является психологическая помощь населению, - говорит временно исполняющий обязанности директора учреждения Демьян Пархомчук. - На базе нашего центра была организована психофизиологическая лаборатория. Проводится экспертиза определенного контингента нашего населения, а также психологическая помощь всем желающим.

Любой желающий житель Республики может зайти на сайт центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ЛНР, открыть страничку «Вопрос психологу», задать интересующий вопрос психологу, любого характера.

- В дальнейшем мы планируем развитие ряда других направлений по оказанию психологической помощи населению, - заявил Пархомчук.

ИСТОЧНИК KP.RU