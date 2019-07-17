2019-07-17T11:51:21+03:00
Политика

В Свердловске запустили конкурс «Селфи с шахтером»

Призом станет денежный приз и размещение на билбордах
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Победители фотоконкурса получат денежные призы, а их работы разместят на билбордах в СвердловскеПобедители фотоконкурса получат денежные призы, а их работы разместят на билбордах в СвердловскеФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Городская администрация Свердловска объявили о старте конкурса «Селфи с шахтером». В нем могут принять участие жители от пяти до 90 лет.

- Твои родители, родственники, бабушки, дедушки – шахтёры? Сделай с ними селфи, пришли нам и получи достойную награду! – анонсировали конкурс в администрации. - К участию в конкурсе принимаются селфи реальных людей, портреты или фотографии с шахтёрами, работниками угольных предприятий, обогатительных фабрик.

Принимать конкурсные работы будут с 17 июля до 11 августа (включительно).

- Участники должны прислать фотографии на адрес электронной почты угольного предприятия «Свердловскантрацит»: sp.sverdlovantracit@mail.ru, а также указать свои данные: фамилию, имя, отчество, краткую информацию о фотографии (когда и где сделано фото), контрактный телефон, - сообщили в свердловской администрации.

Победители фотоконкурса получат денежные призы, а их работы разместят на билбордах в Свердловске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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