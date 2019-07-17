ВСУ выпустили по ДНР 213 снарядов
За прошедшие стуки Вооруженные силы 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 213 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 213 единиц, - сообщил он.
Под огнем украинской армии оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак; горловский поселок Доломитное и прилегающее к Докучаевску село Ясное; села Ленинское и Саханка на юге ДНР, а также поселок Еленовка.
- Украинские каратели применяли минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сказал Руслан Якубов.
ИСТОЧНИК KP.RU