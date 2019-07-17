ВСУ выпустили по ДНР 213 снарядов

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-17T10:57:31+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

За прошедшие стуки Вооруженные силы 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 213 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 213 единиц, - сообщил он.

Под огнем украинской армии оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак; горловский поселок Доломитное и прилегающее к Докучаевску село Ясное; села Ленинское и Саханка на юге ДНР, а также поселок Еленовка.

- Украинские каратели применяли минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сказал Руслан Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU