2019-07-17T10:57:31+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 213 снарядов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.comФото: sharknews.com
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За прошедшие стуки Вооруженные силы 12 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 213 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 213 единиц, - сообщил он.

Под огнем украинской армии оказались район аэропорта на севере Донецка и село Спартак; горловский поселок Доломитное и прилегающее к Докучаевску село Ясное; села Ленинское и Саханка на юге ДНР, а также поселок Еленовка.

- Украинские каратели применяли минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - сказал Руслан Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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