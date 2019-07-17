ВСУ обстреляли Еленовку

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-17T10:36:38+03:00

Почти две тысячи абонентов остались без света

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В ночь с 16 на 17 июля Еленовку обстреляли украинские боевики. Повреждения получила высоковольтная линия, и половина поселка осталась без электроснабжения. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

Осколками украинских снарядов посекло высоковольтную линию 110 кВ «СбТЭС – Еленовка тяговая» с отпайкой на Стылу, обесточена подстанция «Еленовка тяговая», напряжение пропало в домах 1946 бытовых абонентов поселка Еленовка.

Рано утром 17 июля специалисты Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» приступили к восстановительным работам, а пока жителей населенного пункта запитали по резервной схеме.

Уже выявлен перебитый провод на третьей от подстанции «Еленовка» опоре.

Нормальная схема энергоснабжения поселка Еленовка будет восстановлена после проведения ремонтных работ.

Обстрелы продолжаются, но энергетики уже вышли на работу по устранению аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU