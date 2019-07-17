2019-07-17T07:34:55+03:00
Политика

Украина согласует с ЛНР проект моста в Станице Луганской

Об этом сообщил министр иностранных дел Владислав Дейнего
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: donpress.comФото: donpress.com
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Во время встречи в Париже заместитель руководителя офиса президента Украины Вадим Пристайко пообещал помощнику президента России Владиславу Суркову, что Украина согласует с ЛНР в Контактной группе проект моста в районе Станицы Луганской и принципы его дальнейшей эксплуатации. Об этом сообщил министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

- Пристайко согласился, что чьи-либо односторонние действия по ремонту недопустимы и могут быть истолкованы другой стороной как захват «серой зоны» и срыв разведения сил, - сказал он.

По словам главы МИД ЛНР, в случае, если по мосту удастся договориться, будет немедленно обеспечен демонтаж военных укреплений с украинской и с луганской стороны от линии соприкосновения.

- Мы надеемся, что Пристайко выполнит свое обещание и настроит украинскую делегацию на достижение компромисса, - отметил Дейнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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