За полгода в ЛНР родилось почти три тысячи детей

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-17T10:01:16+03:00

За это же время зарегистрировано 1300 бракосочетаний

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С начала года в Луганской Народной Республике на свет появилось почти три тысячи детей. Об этом сообщили в министерстве юстиции ЛНР.

- Больше всего новорождённых зарегистрировано в Луганске – 866 детей, на втором месте Свердловск – 267 малышей, а на третьем месте Краснодон – в городе зарегистрировали 233 ребёнка, - рассказали в ведомстве.

В минюсте добавили, что за этот же период в Республике зарегистрировано 1300 бракосочетаний.

- В ЗАГСах территориальных управлений юстиции Министерства юстиции республики зарегистрировали одну тысячу 346 браков, что на 311 бракосочетаний больше, чем за аналогичный период в прошлом году, - рассказывают в министерстве юстиции. - Больше всего браков зарегистрировано в Луганске – 454, на втором месте – Свердловск, где зарегистрировано 128 бракосочетаний, на третьем месте Красный Луч – 109 браков.

ИСТОЧНИК KP.RU