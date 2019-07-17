За полгода в ЛНР родилось почти три тысячи детей
С начала года в Луганской Народной Республике на свет появилось почти три тысячи детей. Об этом сообщили в министерстве юстиции ЛНР.
- Больше всего новорождённых зарегистрировано в Луганске – 866 детей, на втором месте Свердловск – 267 малышей, а на третьем месте Краснодон – в городе зарегистрировали 233 ребёнка, - рассказали в ведомстве.
В минюсте добавили, что за этот же период в Республике зарегистрировано 1300 бракосочетаний.
- В ЗАГСах территориальных управлений юстиции Министерства юстиции республики зарегистрировали одну тысячу 346 браков, что на 311 бракосочетаний больше, чем за аналогичный период в прошлом году, - рассказывают в министерстве юстиции. - Больше всего браков зарегистрировано в Луганске – 454, на втором месте – Свердловск, где зарегистрировано 128 бракосочетаний, на третьем месте Красный Луч – 109 браков.
ИСТОЧНИК KP.RU