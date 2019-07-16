В ДНР подростки взорвали запал гранаты

СЕГОДНЯ 20:26 2019-07-16T20:28:08+03:00

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В Кировском подростки на улице нашли запал гранаты. Один из мальчиков выдернул кольцо, после чего испугался и отбросил опасный предмет от себя. В результате взрыва ребенок получил поверхностные раны на руке и ногах. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

— Сотрудники Кировского городского отдела полиции призывают взрослых постоянно проводить с детьми профилактические беседы о необходимости соблюдения техники безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, — призывают правоохранители в сообщении.

В случае, если был найден взрывоопасный предмет, ни в коем случае его нельзя трогать, перемещать, пытаться разобрать или бросать в огонь. В этом случае, следует отойти от него на дальнее расстояние и сообщить о находке в службу 101 или 102.

Ежедневно сотрудники спасательных служб или правоохранительных органов получают сообщение о том, что был найден боеприпас, граната или мина. Так, за прошедшие сутки на восьми сельскохозяйственных полях было найдено и уничтожено три единицы взрывоопасных предметов.

ИСТОЧНИК KP.RU