2019-07-16T19:47:15+03:00
Звезды

В Луганске прошла презентация картин помощника капитана теплохода «Адмирал Нахимов»

Картины посвящены одной тематике – «Море, как жизнь» [фото]
Екатерина Сорока
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Лариса Миклушевская не училась в художественной школе, все азы рисования она познавала самостоятельно, параллельно работая и воспитывая троих детей. Фото: lug-info.com:81Лариса Миклушевская не училась в художественной школе, все азы рисования она познавала самостоятельно, параллельно работая и воспитывая троих детей. Фото: lug-info.com:81
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Сегодня в Луганской республиканской библиотеке состоялась презентация выставки картин помощника капитана теплохода «Адмирал Нахимов» Ларисы Миклушевской. Презентовали выставку сын и внучка художницы.

В выставке «Море как жизнь» участвовало 20 картин Миклушевской. На выставке их могло быть в разы больше. Если бы не несколько печальных случаев. Первый произошел в 1986 году. Около ста работ художницы затонуло в Черном море вместе с теплоходом, на котором она работала.

— Она совершенно случайно не пошла в этот рейс. На борту теплохода было около тысячи человек. Но образовалась пробоина размеров семь на восемь метров, и он затонул за 8–11 минут, около 400 человек погибло, — рассказал ее сын сегодня.

Через десять лет Лариса Миклушевская организовала выставку, где были выставлены работы, посвященные этому происшествию. Но из-за пожара в музее они сгорели.

Теплоход, на котором работала художница проходил по маршруту Одесса-Ялта-Сочи-Сухуми-Батуми-Новороссийск-Севастополь. Фото: lug-info.com:81

Теплоход, на котором работала художница проходил по маршруту Одесса-Ялта-Сочи-Сухуми-Батуми-Новороссийск-Севастополь. Фото: lug-info.com:81

Еще несколько картин находились в одесских музеях в составе других экспозиций, но и те пропали бесследно после смерти их автора.

За 15 лет работы она была четыре раза на Кубе и один раз обошла Африку. Фото: lug-info.com:81

За 15 лет работы она была четыре раза на Кубе и один раз обошла Африку. Фото: lug-info.com:81

Сейчас художественное наследие художницы составляет около сотни картин. Все они хранятся в Луганской школе-гимназии №60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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