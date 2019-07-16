Где получить профессию, связанную с транспортной отраслью

СЕГОДНЯ 19:06 2019-07-16T19:06:01+03:00

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Горловский автотранспортный техникум обучает студентов по важнейшим специальностям, связанным с транспортной отраслью: «Организация перевозок и управление на транспорте (автомобильном)», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (на автомобильном транспорте)», «Финансы». Помимо основной специальности, студенты техникума в процессе обучения получают среднее общее образование, а также рабочую профессию - слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории «С», диспетчер автомобильного транспорта.

- Специалисты данных профессий пользуются неизменным спросом на рынке труда, как в нашей Республике, так и за её пределами. Кроме того, в Горловском автотранспортном техникуме функционирует отделение автошколы, осуществляющее подготовку водителей по категориям «В». Учебное заведение содействует в поселении иногородних студентов в общежитие, - информирует министерство.

Техникум приглашает жителей республик Донбасса, Российской Федерации и других государств получить востребованную специальность.

У сотрудников приемной комиссии абитуриенты могут получить всю необходимую информацию и консультативную помощь, узнать об академических и профессиональных перспективах обучения в техникуме.

Приемная комиссия работает по адресу: Горловка, проспект Ленина, дом 5, 4-й учебный корпус, аудитория 4101.

Контактный телефон: 071-338-10-05.

ИСТОЧНИК KP.RU