Реформа медицины в ЛНР: Минздрав перенаправит деньги на профилактику заболеваний и их раннее выявление

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-16T18:40:43+03:00

На первичку закупят недостающее оборудование, чтобы медики могли на хорошем, высоком уровне поставить диагноз и потом оказать помощь

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Министерство здравоохранения ЛНР с целью повышения уровня оказания помощи населению пересматривает направления финансирования в отрасли. Об этом на брифинге сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко.

- Оптимизация системы здравоохранения – это, прежде всего, улучшение качества оказания медицинской помощи. Именно на это и направлены все шаги оптимизации, – отметила она.

По словам министра, прежде всего, оптимизация направлена на профилактику, на улучшение выявления патологий среди населения, а также на оказание как первой, так вторичной и специализированной помощи.

- То есть, без улучшения материально-технической базы это невозможно. И самое главное, на что сейчас направлены шаги Министерства здравоохранения, это пересмотр наших акцентов финансирования в системе здравоохранения на закупку аппаратуры на первичный уровень для того, чтобы медик мог на хорошем, высоком уровне поставить диагноз и потом оказать помощь, – подчеркнула Наталия Пащенко.

Руководитель ведомства добавила, что одним из шагов оптимизации также является приведение в соответствие норм коечного фонда.

- Те койки, которые сегодня не работают и простаивают, мы их должны сократить для того, чтобы сэкономить средства и финансировать те направления, которые сегодня востребованы, финансировать первичный уровень, финансировать приобретение аппаратуры. Также сегодня необходимы ремонты наших зданий, как текущие, так и капитальные, для того, чтобы создать полноценные условия для оказания медицинской помощи нашим пациентам и полноценные условия для работы нашим медработникам, – пояснила она.

Кроме того министр сообщила, что с начала года около 70 медицинских работников Республики прошли повышение квалификации в Российской Федерации.

- За первое полугодие около 70 медицинских работников посетили мероприятия на территории Российской Федерации. Количество интеграционных мероприятий прошло в количестве 40 на территории России. Шесть семинаров, конференций и симпозиумов уже прошло на территории Луганской Народной Республики, – уточнила Наталия Пащенко, добавив, что участие в мероприятиях ЛНР приняли 80 коллег из России.

ИСТОЧНИК KP.RU