ВСУ установили множество радиоэлектронных подавителей на Горловском и Мариупольском направлениях

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-16T18:25:29+03:00

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Командование так называемой "Операции объединенных сил" продолжает сбивать беспилотники наблюдателей спецмиссии ОБСЕ. Таким образом, ВСУ пытаются спрятать свое вооружение у линии соприкосновения, а также вблизи гражданских объектов. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Командование «ООС» сформировало мобильные группы РЭБ из личного состава 20-го и 305-го батальонов, и отправило их к линии соприкосновения. Множество групп радиоэлектронной борьбы было обнаружено разведкой Народной милиции Республики. Они находили в Горловском и Мариупольском направлениях.

— Беспилотники наблюдателей специальной мониторинговой миссии сталкиваются с активным радиоэлектронным подавлением, средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ, которые лишают их возможности фиксировать артиллерийские и миномётные расчёты украинских боевиков, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU