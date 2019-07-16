«Почта Донбасса» выдала больше 30 тысяч талонов на получение паспортов ДНР и РФ

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-16T16:53:30+03:00

Для большего удобства на таких талонах напечатан список документов, которые необходимо предоставить в миграционную службу. Фото: dnr-news.com

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За две недели работы электронной очереди в Республике предприятие «Почта Донбасса» выдала больше 30 тысяч талонов для подачи документов на получение внутренних паспортов ДНР и РФ. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Почта Донбасса».

— Общее количество талонов за период с 1 по 16 июля на паспорта Донецкой Народной Республики и Российской Федерации составило 30 231 штуки. В частности, на паспорта РФ – 8 581, на ДНР – 21 650, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что на сегодняшний день предельное количество талонов на паспорта ДНР составляет 28 314 штук, а на паспорт РФ – 17 952 штуки.

Напомним, что выдача талонов на электронную очередь началась 1 июля. Этот талон дает возможность понизить поток людей у дверей миграционной службы. Ведь у его владельца уже записаны удобные для него дата, время и адрес отделения миграционной службы, где его смогут принять. А за день до назначенной даты владелец талона получает СМС-напоминание.

ИСТОЧНИК KP.RU