2019-07-16T15:45:00+03:00
Политика

ВСУ планируют провокации в районах работы сотрудников Красного Креста в Донбассе

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ планируют провокации в районах работы сотрудников Красного Креста в Донбассе. Фото: atr.uaВСУ планируют провокации в районах работы сотрудников Красного Креста в Донбассе. Фото: atr.ua
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ВСУ планируют провести провокации в районах, где работают представители Международного Комитета Красного Креста (МККК). Об этом в ЛИЦ сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что для военно-политического руководства Украины зона проведения так называемой «Операции объединенных сил» по-прежнему остается ареной для борьбы за власть в преддверии запланированных на 21 июля парламентских выборах.

- По информации нашего источника, командующий «ООС» генерал Александр Сырский отдал указания командирам 30-й и 54-й бригад ВСУ на проведение провокаций в районах населенных пунктов Травневное и Золотое, где до 19 июля спланирована работа сотрудников Международного Красного креста, - сообщил Осадчий.

- Для ставленника Порошенко Сырского соблюдение режима прекращения огня является не главной задачей, в преддверии выборов он в знак благодарности всячески оказывает помощь лидеру партии «Европейская солидарность» Порошенко, включая провокации в отношении международных организаций, - добавил начальник пресс-службы.

Ранее Осадчий сообщал, что командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский отдал приказ своим подчиненным подготовить провокацию на участке разведения сил и средств у Станицы Луганской, чтобы существенно снизить рейтинг партии действующего президента Украины «Слуга народа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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