ВСУ укомплектованы на 40 процентов

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-16T15:36:00+03:00

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Сегодня армия Украины испытывает большие проблемы с укомплектованностью. Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана

- В ряды ВСУ приходится набирать алкоголиков, наркоманов или тех, кто ничего в жизни не добился и может только бегать с автоматом, - сказал он. - Да, мы в 2014 году понабирали контрактников – людей, которые на подъёме патриотизма заключили контракты с ВСУ. Спустя пять лет, и они все увольняются. Сейчас укомплектованность, я не могу эти цифры называть, но около 40 процентов.

Бывший глава Генштаба заявил, что в Советском Союзе была рабоче-крестьянская армия, а в Украине сегодня - крестьянская.

- В последнее время на службу по контракту идут люди, которые не нашли себя нигде, которые даже поехать за границу – и то не могут, - рассказывает экс-начальник. - Это не лучшие представители, процентов десять из них, а остальные, часть из них – это заробитчане. Пьянство, наркомания есть. Я не скажу, что это в общем, но такие моменты присутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU