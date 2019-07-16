2019-07-16T15:36:00+03:00
Политика

ВСУ укомплектованы на 40 процентов

Об этом заявил экс-глава Генштаба украинской армии Владимир Замана
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: dsnews.uaФото: dsnews.ua
Изменить размер текста:

Сегодня армия Украины испытывает большие проблемы с укомплектованностью. Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана

- В ряды ВСУ приходится набирать алкоголиков, наркоманов или тех, кто ничего в жизни не добился и может только бегать с автоматом, - сказал он. - Да, мы в 2014 году понабирали контрактников – людей, которые на подъёме патриотизма заключили контракты с ВСУ. Спустя пять лет, и они все увольняются. Сейчас укомплектованность, я не могу эти цифры называть, но около 40 процентов.

Бывший глава Генштаба заявил, что в Советском Союзе была рабоче-крестьянская армия, а в Украине сегодня - крестьянская.

- В последнее время на службу по контракту идут люди, которые не нашли себя нигде, которые даже поехать за границу – и то не могут, - рассказывает экс-начальник. - Это не лучшие представители, процентов десять из них, а остальные, часть из них – это заробитчане. Пьянство, наркомания есть. Я не скажу, что это в общем, но такие моменты присутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Почта Донбасса» выдала больше 30 тысяч талонов на получение паспортов ДНР и РФ
ВСУ планируют провокации в районах работы сотрудников Красного Креста в Донбассе
Небоевые потери ВСУ: пьяный боец ранил себя по неосторожности
В Донецке неработающий бизнес-центр "Северный" затопило грунтовыми водами
В Новоазовском районе из-за возгорания сухой травы пострадал мужчины
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия подтопления ТЦ «Северный» и подземного автопаркинга жилищно-торгового комплекса «Киевский» в Донецке
Военнослужащий ДНР погиб под огнем украинских боевиков
ВСУ обстреляли из гаубиц города и села ДНР
СБУ шантажом вербуют жителей ДНР на контрольно-пропускных пунктах
К вечеру 17 июля в четырех городах ЛНР возобновят водоснабжение
Солдаты ВСУ разбомбили свои позиции
ВСУ обстреляли ДНР из минометов и гаубиц
Жители ДНР и ЛНР смогут получить загранпаспорт в любом регионе России
В ДНР упростили порядок провоза товаров через границу с ЛНР
Жители Успенки перенесли иконы и утварь полуразрушенной церкви в помещение библиотеки
Погода в Луганске: 16 июля весь день будет лить дождь, иногда с грозой
Погода в Донецке: на 16 июля синоптики прогнозируют дождь с грозой в середине дня
Юные танцоры из Луганска завоевали пять побед на фестивале в Сочи
Обстрелы ЛНР: ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие»