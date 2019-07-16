2019-07-16T14:56:32+03:00
Происшествия

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия подтопления ТЦ «Северный» и подземного автопаркинга жилищно-торгового комплекса «Киевский» в Донецке

Спасатели уже откачали больше половины объема грунтовых вод
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Спасатели ликвидируют последствия подтопления нефункционирующего ТЦ «Северный». Фото: МЧС ДНРСпасатели ликвидируют последствия подтопления нефункционирующего ТЦ «Северный». Фото: МЧС ДНР
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15 июля 2019 года сотрудники Республиканского спасательного центра МЧС приступили к выполнению работ по ликвидации последствий подтопления нефункционирующего торгового центра «Северный» и подземного автопаркинга жилищно-торгового комплекса «Киевский». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Общая площадь подтопленных помещений составила 4500 м². Уровень воды достиг до 1,2 метров.

- По состоянию на 12.00 16 июля 2019 года спасателями РСЦ при помощи четырех мотопомп откачено более 1463 м³ воды и на текущий момент ее уровень составляет 65 см, - сообщили в пресс-службе.

Работы по ликвидации последствий подтопления продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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