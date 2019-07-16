В Новоазовском районе из-за возгорания сухой травы пострадал мужчины

СЕГОДНЯ 15:10 2019-07-16T15:10:31+03:00

Для того чтобы потушить пожар привлекалось две единицы техники и семь человек из личного состава МЧС ДНР. Фото: vesti.ru

Пострадавший был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает

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15 июля в Новоазовском районе, в селе Гусельщиково, начался пожар. В результате чего пострадал мужчина. Сейчас он госпитализирован, и его жизни ничего не угрожает. Об этом сегодня сообщили в ежедневной оперативной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— В Новоазовском районе, селе Гусельщиково на улице Советской произошел пожар. В результате пожара пострадал мужчина 1961 года рождения. В удовлетворительном состоянии он был госпитализирован в Центральную республиканскую больницу города Новоазовска, — говорится в сообщении.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Кто-то из местных жителей бросил воспламеняющийся предмет в сухой траву, небольшая искра распространилась дальше по растительности, что и стало очагом пожара.

Также в пресс-службе добавили, что за прошедшие сутки сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 17 пожаров. Шесть из них были вызваны возгоранием сухой растительности.

ИСТОЧНИК KP.RU