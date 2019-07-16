2019-07-16T15:10:31+03:00
Общество

В Новоазовском районе из-за возгорания сухой травы пострадал мужчины

Пострадавший был госпитализирован, сейчас его жизни ничего не угрожает
Екатерина Сорока
Поделиться:
Для того чтобы потушить пожар привлекалось две единицы техники и семь человек из личного состава МЧС ДНР. Фото: vesti.ruДля того чтобы потушить пожар привлекалось две единицы техники и семь человек из личного состава МЧС ДНР. Фото: vesti.ru
Изменить размер текста:

15 июля в Новоазовском районе, в селе Гусельщиково, начался пожар. В результате чего пострадал мужчина. Сейчас он госпитализирован, и его жизни ничего не угрожает. Об этом сегодня сообщили в ежедневной оперативной сводке пресс-службы МЧС ДНР.

— В Новоазовском районе, селе Гусельщиково на улице Советской произошел пожар. В результате пожара пострадал мужчина 1961 года рождения. В удовлетворительном состоянии он был госпитализирован в Центральную республиканскую больницу города Новоазовска, — говорится в сообщении.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Кто-то из местных жителей бросил воспламеняющийся предмет в сухой траву, небольшая искра распространилась дальше по растительности, что и стало очагом пожара.

Также в пресс-службе добавили, что за прошедшие сутки сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 17 пожаров. Шесть из них были вызваны возгоранием сухой растительности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Почта Донбасса» выдала больше 30 тысяч талонов на получение паспортов ДНР и РФ
ВСУ планируют провокации в районах работы сотрудников Красного Креста в Донбассе
ВСУ укомплектованы на 40 процентов
Небоевые потери ВСУ: пьяный боец ранил себя по неосторожности
В Донецке неработающий бизнес-центр "Северный" затопило грунтовыми водами
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия подтопления ТЦ «Северный» и подземного автопаркинга жилищно-торгового комплекса «Киевский» в Донецке
Военнослужащий ДНР погиб под огнем украинских боевиков
ВСУ обстреляли из гаубиц города и села ДНР
СБУ шантажом вербуют жителей ДНР на контрольно-пропускных пунктах
К вечеру 17 июля в четырех городах ЛНР возобновят водоснабжение
Солдаты ВСУ разбомбили свои позиции
ВСУ обстреляли ДНР из минометов и гаубиц
Жители ДНР и ЛНР смогут получить загранпаспорт в любом регионе России
В ДНР упростили порядок провоза товаров через границу с ЛНР
Жители Успенки перенесли иконы и утварь полуразрушенной церкви в помещение библиотеки
Погода в Луганске: 16 июля весь день будет лить дождь, иногда с грозой
Погода в Донецке: на 16 июля синоптики прогнозируют дождь с грозой в середине дня
Юные танцоры из Луганска завоевали пять побед на фестивале в Сочи
Обстрелы ЛНР: ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие»