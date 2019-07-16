2019-07-16T14:09:17+03:00
Политика

СБУ шантажом вербуют жителей ДНР на контрольно-пропускных пунктах

Особое усердие проявляют СБУшники на КПВВ «Марьинка»
Екатерина Сорока
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Трех граждан ДНР заставили подписать, так называемое, «добровольное» соглашение на сотрудничество. Фото: ukr.lb.uaТрех граждан ДНР заставили подписать, так называемое, «добровольное» соглашение на сотрудничество. Фото: ukr.lb.ua
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Шантаж и запугивания – вот два основных инструмента, с помощью которых сотрудники СБУ вербуют граждан ДНР на контрольно-пропускных пунктах. Особо активно такими методами по привлечению новых агентов пользуются СБУшники на КПВВ «Марьинка». Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР.

— Командование зоны карательной операции продолжают политику террора в отношении мирных жителей Республики. Служба безопасности Украины активизировала работу по вербовке граждан ДНР, пересекающих линию соприкосновения, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе стало известно о трех случаях, когда сотрудники правоохранительных органов Украины запугивали мирных граждан, чтобы они в стрессовом состоянии подписывали соглашение на сотрудничество. При этом СБУшники не просто давили на свою жертву, но также угрожали ей расправой над родственниками.

— Призываем граждан республики при пересечении КПВВ проявлять особую бдительность и осторожность, — добавили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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