ВСУ обстреляли ДНР из минометов и гаубиц

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-16T12:27:08+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки десять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 119 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов - 119 единиц, - заявил Якубов.

Под огнем украинской армии оказались семь населенных пунктов Республики.

- ВСУ обстреляли поселок Александровка на западе Донецка; горловские поселки Доломитное и Сигнальное; села Куликово, Ленинское, Заиченко, Коминтерново – на юге ДНР, - сообщил руководитель СЦКК.

При обстреле применялось различное вооружение, в частности крупнокалиберные минометы и гаубицы.

- ВСУ применяли артиллерийские снаряды калибром 122 мм (используются в гаубицах Д-30), минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - рассказал Руслан Якубов.

ИСТОЧНИК KP.RU