Военнослужащий ДНР погиб под огнем украинских боевиков

СЕГОДНЯ 14:15 2019-07-16T14:15:32+03:00

На прошлой неделе ВСУ использовали 1800 боеприпасов для обстрела ДНР. Фото: panteleymonovka.com

Об этом сообщили в НМ Республики

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15 июля начальник пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в армии Республики есть боевая потеря. Под огнем украинских боевиков погиб один военнослужащий ДНР.

— Однако не удалось избежать жертв среди военнослужащих УНМ ДНР, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник. Выражаем искренние соболезнования, — отметил начальник пресс-службы.

Также Даниил Безсонов добавил, что украинские боевики используют «все более изощренные методы» нанесения ущерба Донбассу, как приказал новый верховный командующий украинской армии, то есть президент Украины Владимир Зеленский.

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ИСТОЧНИК KP.RU