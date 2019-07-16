2019-07-16T14:15:32+03:00
Политика

Военнослужащий ДНР погиб под огнем украинских боевиков

Об этом сообщили в НМ Республики
Екатерина Сорока
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На прошлой неделе ВСУ использовали 1800 боеприпасов для обстрела ДНР. Фото: panteleymonovka.comНа прошлой неделе ВСУ использовали 1800 боеприпасов для обстрела ДНР. Фото: panteleymonovka.com
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15 июля начальник пресс-службы Управления Народной милиции (УНМ) ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в армии Республики есть боевая потеря. Под огнем украинских боевиков погиб один военнослужащий ДНР.

— Однако не удалось избежать жертв среди военнослужащих УНМ ДНР, в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник. Выражаем искренние соболезнования, — отметил начальник пресс-службы.

Также Даниил Безсонов добавил, что украинские боевики используют «все более изощренные методы» нанесения ущерба Донбассу, как приказал новый верховный командующий украинской армии, то есть президент Украины Владимир Зеленский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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