Жители Успенки перенесли иконы и утварь полуразрушенной церкви в помещение библиотеки
Свято-Успенская церковь находится в полуразрушенном состоянии. Еще со времен Украины храму никак не помогали финансово. Поэтому его здание постепенно разрушалось.
Все церковное имущество в скором времени также могло бы испортиться из-за непогоды. Но прихожане и жители поселка смогли добиться разрешения перенести все предметы культа в свободное помещение местной библиотеки. Об этом 15 июля сообщили в пресс-центре Успенко Лутугинской районной администрации.
— Прихожане Свято-Успенской церкви обратились с коллективной просьбой, где просили оказать помощь в предоставлении помещения, в котором можно разместить церковное имущество разрушенного от ветхости храма, а также оборудовать комнату для выпекания просфоры и организовать воскресно-приходскую школу, — говорится в сообщении.
Также районной администрации добавили, что церковь уже давно не работает. Но сейчас уже рассматривается вопрос того, чтобы полностью передать здание библиотеки под нужды церкви на условиях аренды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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