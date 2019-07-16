2019-07-16T10:52:45+03:00
Общество

Жители Успенки перенесли иконы и утварь полуразрушенной церкви в помещение библиотеки

Еще со времен Украины государство никак не поддерживало церковь
Екатерина Сорока
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В Свято-Успенском храме не было никаких старинных или исторически важных икон. Фото: lug-info.com:81В Свято-Успенском храме не было никаких старинных или исторически важных икон. Фото: lug-info.com:81
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Свято-Успенская церковь находится в полуразрушенном состоянии. Еще со времен Украины храму никак не помогали финансово. Поэтому его здание постепенно разрушалось.

Все церковное имущество в скором времени также могло бы испортиться из-за непогоды. Но прихожане и жители поселка смогли добиться разрешения перенести все предметы культа в свободное помещение местной библиотеки. Об этом 15 июля сообщили в пресс-центре Успенко Лутугинской районной администрации.

— Прихожане Свято-Успенской церкви обратились с коллективной просьбой, где просили оказать помощь в предоставлении помещения, в котором можно разместить церковное имущество разрушенного от ветхости храма, а также оборудовать комнату для выпекания просфоры и организовать воскресно-приходскую школу, — говорится в сообщении.

Также районной администрации добавили, что церковь уже давно не работает. Но сейчас уже рассматривается вопрос того, чтобы полностью передать здание библиотеки под нужды церкви на условиях аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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