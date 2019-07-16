В ДНР упростили порядок провоза товаров через границу с ЛНР

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-16T10:59:58+03:00

Перевозчики освобождаются от оплаты таможенных платежей и им не нужно оформлять документы контроля доставки товара

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15 июля Правительство ДНР опубликовало постановление, в котором указаны правила упрощенного провоза товаров через границу ЛНР. Перевозчики освобождаются от оплаты таможенных платежей. Также им теперь не нужно оформлять документы контроля доставки товара. Об этом написано в постановлении на официальном сайте Правительства Республики.

— С целью реализации таможенной политики Республики упрощения процедур таможенного оформления товаров, транспортных средств и иных предметов; постановляю осуществлять пропуск без оформления документа контроля доставки товаров на бланке провозной ведомости; с освобождением от уплаты таможенных платежей (таможенных сборов, пошлин и единого сбора), — говорится в постановлении.

При этом от таможенных платежей освобождаются не все виды товаров. Так, например, платить все также придется за провоз алкоголя, солодового пива и другие сброженные напитки.

ИСТОЧНИК KP.RU