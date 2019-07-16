В ДНР упростили порядок провоза товаров через границу с ЛНР
15 июля Правительство ДНР опубликовало постановление, в котором указаны правила упрощенного провоза товаров через границу ЛНР. Перевозчики освобождаются от оплаты таможенных платежей. Также им теперь не нужно оформлять документы контроля доставки товара. Об этом написано в постановлении на официальном сайте Правительства Республики.
— С целью реализации таможенной политики Республики упрощения процедур таможенного оформления товаров, транспортных средств и иных предметов; постановляю осуществлять пропуск без оформления документа контроля доставки товаров на бланке провозной ведомости; с освобождением от уплаты таможенных платежей (таможенных сборов, пошлин и единого сбора), — говорится в постановлении.
При этом от таможенных платежей освобождаются не все виды товаров. Так, например, платить все также придется за провоз алкоголя, солодового пива и другие сброженные напитки.
ИСТОЧНИК KP.RU