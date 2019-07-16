Обстрелы ЛНР: ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 07:08 2019-07-16T07:08:21+03:00

ВСУ три раза за сутки нарушили «перемирие». Фото: facebook.com

Под огнем ВСУ оказались Калиново, Калиново-Борщеватое и Веселая Гора

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ВСУ три раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы сел Калиново, Калиново-Борщеватое и Веселая Гора, - рассказали в СЦКК. - Огонь велся из 120-миллиметровых минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

Украинские силовики в преддверии запланированной на 17 июля в Минске очередной встречи участников Контактной группы готовят провокации в районе Станицы Луганской.

- По информации нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», командование 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ведет активную подготовку к провокационным действиям с целью возвращения на ранее занимаемые позиции в районе Станицы Луганской. Нашей разведкой выявлено размещение расчетов противотанковых ракетных комплексов на переднем крае в зоне ответственности второго батальона 25-й бригады, - рассказал начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU