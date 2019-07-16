ВСУ разбудили дончан массированным обстрелом

СЕГОДНЯ 04:35 2019-07-16T04:42:50+03:00

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В начале пятого утра ВСУ открыли огонь по северу Донецка, поселкам Октябрьский, Спартак – району аэропорта.

- Мощные раскатистые разрывы подняли всех на ноги, - говорят дончане. – Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы не спят.

За минувшую неделю вооруженные формирования Украины выпустили по территории ДНР около 1800 боеприпасов.

- Так, с 8 по 14 июля зафиксировано 150 нарушений режима прекращения огня. Выпущен 1791 боеприпас. Общая масса примененных по ДНР боеприпасов составила 29 тонн или 390 ящиков, - сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, за означенный период противник выпустил по Республике 206 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра, 955 калибром 120 и 82 миллиметра, шесть танковых снарядов и одну противотанковую управляемую ракету. В результате погибла мирная жительница, еще один житель ранен; повреждено больше ста жилых домов и объектов инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU