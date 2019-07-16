СЕГОДНЯ 00:18 2019-07-16T00:18:44+03:00

Об этом сообщили в столичной мэрии

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Ко Дню города в Луганске установят три новые кованные скульптуры. Их установят в центре столицы Республики, на аллее по улице Оборонной. Об этом сообщили в мэрии.

- К 224-летию Луганская в центре города на аллее кованных скульптур по улице Оборонная установят три кованые скульптуры, - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/720372" frameborder="0"></iframe> На День города в Луганске установят три новые кованные скульптуры.

Изготовлением скульптур занимается кузнец Олег Безуглов, который создаёт металлические шедевры более 35 лет. Его работы уже украшают парки, аллеи и улицы Луганска.

- Первый подарок городу я сделал в 2012 году – кресло Богоматери с тюльпанами, - сказал кузнец Олег Безуглов.

ИСТОЧНИК KP.RU