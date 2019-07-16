На День города в Луганске установят три новые кованные скульптуры
Ко Дню города в Луганске установят три новые кованные скульптуры. Их установят в центре столицы Республики, на аллее по улице Оборонной. Об этом сообщили в мэрии.
- К 224-летию Луганская в центре города на аллее кованных скульптур по улице Оборонная установят три кованые скульптуры, - говорится в сообщении.
На День города в Луганске установят три новые кованные скульптуры.
Изготовлением скульптур занимается кузнец Олег Безуглов, который создаёт металлические шедевры более 35 лет. Его работы уже украшают парки, аллеи и улицы Луганска.
- Первый подарок городу я сделал в 2012 году – кресло Богоматери с тюльпанами, - сказал кузнец Олег Безуглов.
ИСТОЧНИК KP.RU