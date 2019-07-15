19 июля в Алчевске выступят Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна»
Концерт пройдет на Советской площади
Фото: trend.az
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В министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики сообщили, что в пятницу, 19 июля, в Алчевске выступят звезды российской эстрады Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна».
Фото: минкульт ЛНР
Концерт приурочен ко Дню металлурга.
- Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа "Дюна" 19 июля выступят для жителей и гостей Алчевска, в том числе из временно подконтрольных Украине районов Луганщины, с праздничным концертом, посвященным Дню металлурга", – говорится в сообщении культурного ведомства.
Концерт состоится на площади Советской. Начало – в 18.00.
Вход свободный для всех желающих.
ИСТОЧНИК KP.RU