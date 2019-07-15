19 июля в Алчевске выступят Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна»

СЕГОДНЯ 20:08 2019-07-15T20:08:00+03:00

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В министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики сообщили, что в пятницу, 19 июля, в Алчевске выступят звезды российской эстрады Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа «Дюна».

Фото: минкульт ЛНР

Концерт приурочен ко Дню металлурга.

- Ирина Дубцова, Андрей Гризли и группа "Дюна" 19 июля выступят для жителей и гостей Алчевска, в том числе из временно подконтрольных Украине районов Луганщины, с праздничным концертом, посвященным Дню металлурга", – говорится в сообщении культурного ведомства.

Концерт состоится на площади Советской. Начало – в 18.00.

Вход свободный для всех желающих.

ИСТОЧНИК KP.RU